Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- 40-Jährige alkoholisiert unterwegs

Sprockhövel (ots)

Im Rahmen der Streife fiel am Donnerstagmorgen auf der Mittelstraße, gegen 01:30 Uhr, ein VW Passat durch seine unsichere Fahrweise auf. Das Fahrzeug war in Richtung Sprockhövel unterwegs und fuhr deutliche Schlangenlinien. Der VW wurde angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle fiel auf, dass die 40-jährige Fahrerin deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, sie zeigte eine undeutliche Aussprache und einen schwankenden Gang. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Frau aus Heiligenhaus wurde zwecks Blutprobenentnahme zur Polizeiwache in Hattingen gebracht. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ihr wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt. Der PKW verblieb verschlossen am Kontrollort.

