Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Ingewahrsamnahme nach Bedrohung

Gevelsberg (ots)

Am 08.06. gegen 19:00 Uhr sprach ein 26-jähriger Gevelsberger am Ennepebogen mehrere Jugendliche mit der Aufforderung an, ihm Zigaretten zu geben. Andernfalls drohte er den Angesprochenen Schläge an. Auch bei Eintreffen der Polizei verhielt der Mann sich weiter aggressiv, schrie und pöbelte andere Personen an. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten Ingewahrsam genommen.

