Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270621-485: Aggressiv gegen Frau und Polizei

Radevormwald (ots)

Heftige Gegenwehr leistete am späten Samstagabend (26. Juni) ein 32-jähriger Radevormwalder. Der 32-Jährige randalierte um 23:25 Uhr an der Wohnungstür seiner ehemaligen Lebensgefährtin in einem Mehrfamilienhaus in Radevormwald. Er trat die Tür ein und griff seine Ex-Freundin an. Die Polizei traf ihn kurze Zeit später laut schreiend und aggressiv auf der Straße an. Er beleidigte die Polizisten und ging mit erhobenen Fäusten auf die Beamten zu. Die Polizisten setzten ihr Reizstoffsprühgerät ein, brachten den 32-Jährigen zu Boden und fesselten ihn. Ein Rettungswagen brachte den 32-Jährigen zunächst zur Versorgung (nach dem Einsatz des Reizstoffsprühgeräts) in ein Krankenhaus. Anschließend wurde er zur Polizeiwache verbracht, wo er bis zu seiner Ausnüchterung blieb.

