Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270621-484: Kupferrohre gestohlen

Gummersbach (ots)

Auf Kupferrohre hatten es Diebe am Wochenende in Dieringhausen abgesehen.

Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag und Samstag (26. Juni) 14 Uhr stahlen die Täter Kupferfallrohre an einem Wintergarten eines Wohnhauses in der Neudieringhauser Sraße sowie an einem Wohnhaus in der Königstraße.

Ein Anwohner hatte am Samstag gegen 3 Uhr nachts in der Königstraße zwei Männer beobachtet, die an Regenfallrohre gerüttelt und geschüttelt haben. Als er sich als Zeuge bemerkbar machte, liefen die Männer weg.

Beide Männer waren etwa 1,60 - 1,70 Meter groß. Einer trug weiße Sneaker, ein buntes T-Shirt und eine Jogginghose.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell