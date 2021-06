Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fahrzeug beschädigt, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Kehl sind aktuell auf der Suche nach Zeugen. Unbekannte haben ersten Erkenntnissen zufolge das Gitter einer Baustelle in der Kanzmattstraße umgestoßen, sodass dieses auf ein geparktes Fahrzeug stürzte und dieses beschädigte. Der so entstandene Sachschaden an dem Mini wird auf 2.000 Euro geschätzt. Personen, die zwischen Mittwochabend und Donnerstagmoren etwas Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0 bei der Polizei zu melden. /ma

