Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Negativ aufgefallen und Widerstand geleistet

Lahr (ots)

Weil ein Gast in einem Bistro in der Innenstadt am Mittwoch gegen 17.50 Uhr in der Mühlgasse offenbar negativ aufgefallen war wurde die Polizei zu Hilfe gerufen. Bei der anschließenden Personenkontrolle kam es dann zu Widerstandshandlungen vonseiten des 69-Jährigen. Er war augenscheinlich alkoholisiert, beleidigte die Beamten und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. /ma

