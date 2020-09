Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt: Zeugensuche nach Einbruch in Gaststätte

Sylt (ots)

Die Kriminalpolizei Sylt ermittelt nach einem Einbruch in ein Restaurant in der Käpt´n-Christiansen-Straße und sucht Zeugen. Unbekannte Täter drangen am Sonntagmorgen (20.09.20) gegen 04:30 Uhr in das auf der Düne gelegene Lokal ein.

Nach ersten Erkenntnissen schlugen sie die Scheibe einer Glastür ein und gelangten so in das Gebäude. Sie entwendeten einen Tresor mit mehreren Tausend Euro Bargeld.

Wer im Bereich Weststrand und Promenade verdächtige Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Sylt (04651 - 70470) zu melden.

