Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Nonnenweier - Verkehrskontrolle

Schwanau, Nonnenweier (ots)

Beamte des Polizeipostens Schwanau kontrollierten am Mittwochnachmittag für zwei Stunden auf der "Neue Rheinstraße" den Verkehr und mussten etliche Verstöße feststellen. 17 Verkehrsteilnehmer hielten sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Ein Motorradfahrer war sogar mit knapp 70 km/h an der Kontrollstelle vorbeigefahren. Außerdem wurden drei Verkehrsteilnehmer wegen eines nicht angelegten Gurtes und zwei weitere wegen der Nutzung des Mobiltelefons am Steuer angezeigt. /ma

