POL-OG: Wolfach - Mit Fahrrädern zusammengestoßen, Hinweise erbeten

Wolfach (ots)

Der Zusammenstoß zweier Kinder auf Fahrrädern führte am Mittwochmorgen zu Verletzungen eines 11-Jährigen. Das Kind war gegen 7:45 Uhr auf dem baulich von der B294 getrennten Radweg von Wolfach kommend in Richtung Hausach unterwegs, als ihm in einer langen Rechtskurve mehrere Schüler auf Fahrrädern entgegengekommen sein sollen. Bei dem Zusammenstoß mit einem der Radler aus der Gruppe kam der 11-Jährige zu Fall und zog sich mehrere Blessuren zu. Weil die Gruppe von Schülern ohne zu Halten ihren Weg in Richtung Wolfach fortgesetzt hat, bitten die Beamten unter der Telefonnummer: 07832 975920 um Zeugenhinweise. /ma

