Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zwei Einbrüche in einer Nacht

Rastatt (ots)

Ungebetene Besucher verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einem Blumenladen im "Berlinger Ring" und einem Restaurant in der "Poststraße". In beiden Fällen wurde über ein Fenster in das Gebäude eingedrungen. Insgesamt haben die Unbekannten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich entwendet. Die Spurenlage wird aktuell von Ermittlern des Polizeireviers Rastatt und der Kriminaltechnik ausgewertet. Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

/ja

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell