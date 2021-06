Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Polizei bittet um Hinweise nach Sachbeschädigung

Muggensturm (ots)

Nach zwei Sachbescädigungen an geparkten Fahrzeugen am Dienstag, haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen und sind auf der Suche nach Zeugen. Durch Unbekannte wurden im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 15 Uhr zwei in der Kirchstraße parkende Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Beide Autos, ein Volkswagen sowie ein Honda, waren frei zugänglich am Straßenrand geparkt. Der für die Fahrzeugbesitzer unnötige Sachschaden dürfte im mittleren, zweistelligen Bereich liegen. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Gaggenau bitten um Mithilfe und sind auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können. Zeugen werden gebeten, sich über die Telefonnummer 07225 9887-0 an die Polizei zu wenden.

/ja

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell