POL-OG: Achern - Beim Einkauf bestohlen

Achern (ots)

Eine 73-jährige Kundin wurde am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr beim Einkauf in einem Discounter in der Fautenbacher Straße Opfer eines Geldbeuteldiebstahls. Der bisher unbekannte Täter nutzte offenbar die Gelegenheit aus, aus der offenen im Einkaufswagen abgelegten Handtasche den Geldbeutel zu entwenden. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl erst an der Kasse, als sie ihren Einkauf bezahlen wollte. Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Achern/Oberkirch geführt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, Handtaschen und Wertgegenstände während des Einkaufens nicht unbeobachtet zu lassen.

/gg

