POL-OG: Kehl - Scheibe eingeschlagen und Fahrzeug durchwühlt

Kehl (ots)

Eine im Fahrzeug abgelegte Handtasche war am Dienstagabend offenbar das Ziel von noch unbekannten Langfingern. In der Zeit zwischen 20 Uhr und 21:45 Uhr wurde die Scheibe eines in der Ludwig-Trick-Straße abgestellten Autos eingeschlagen und die Handtasche mit darin befindlichen Dokumenten entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Wertgegenstände in ihrem Fahrzeug zurück. Dieses bietet keinen ausreichenden Schutz vor Langfingern, auch nicht in vermeintlich guten Verstecken.

