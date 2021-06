Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Schaden verursacht und geflüchtet

Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Nachdem ein noch unbekannter Autofahrer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Sachschaden verursacht und sich anschließend aus dem Staub gemacht hat, sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Der Autofahrer war gegen 23:30 Uhr ersten Ermittlungen zufolge auf der Allemannenstraße unterwegs und wollte nach links in die Balger Straße abbiegen, als er mit dem Verkehrsteiler an dem dortigen Fußgängerüberweg kollidierte und einen Pfosten sowie ein Verkehrszeichen beschädigte. Das Fahrzeug wurde hierbei ebenfalls erheblich beschädigt, sodass Teile davon zurückblieben, die nun darauf hindeuten, dass es sich bei dem Unfallwagen um einen schwarzen Peugeot handeln könnte. Zeugen gaben außerdem einen Hinweis, dass der Wagen weiße Felgen haben soll. Weitere Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 entgegengenommen. /ma

