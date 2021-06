Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, B28 - Zeugen nach möglicher Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Willstätt (ots)

Nachdem mehrere Zeugen einen offenbar gefährlich in Schlangenlinien fahrenden Lenker eines schwarzen Alfa Romeo auf der B 28 gemeldet hatten, ermitteln nun Beamte der Verkehrspolizei und bitten um Zeugenhinweise. Der Lenker des Wagens war am heutigen Mittag gegen 13:30 Uhr auf der B28 von Appenweier in Richtung Kehl unterwegs, als die Beamten ihn schließlich stoppen konnten. Da ein durchgeführter Atemalkoholtest negativ ausfiel, ist die Ursache für die Zeugenangaben zufolge gefährliche Fahrweise noch nicht abschließend geklärt. Personen, die gefährdet wurden oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 bei den Ermittlern zu melden. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell