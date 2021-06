Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Geburtstagsfeier endet im Streit

Kehl (ots)

Am Samstagabend geriet gegen 23:30 Uhr in der Otto-Hahn-Straße / Neudorfstraße ein Fahrzeug in Brand. Hierbei entstand am Audi ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Ob eine vorsätzliche Brandlegung vorliegt, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Auch ob der Fahrzeugbrand im Zusammenhang mit einem zuvor stattfindenden handfesten Streit bei einer Geburtstagsfeier zwischen einem 21-Jährigen und einem 16-Jährigen in Zusammenhang stehen könnte, wird geprüft. Kurz vor dem Brand sollen außerdem im Bereich des Autos Feuerwerkskörper gezündet worden sein. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Hinweise unter der Rufnummer: 0781 21-2820. /ag

