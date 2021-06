Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ichenheim - Gestohlen

Ichenheim (ots)

Ein noch unbekannter Langfinger hat im Verlauf des frühen Montagabends die Leichtfertigkeit eines Fahrzeugführers ausgenutzt, der seinen Wagen in der Rheinstraße abgestellt hatte. Im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr schlug der ungebetene Besucher kurzer Hand eine Fahrzeugscheibe ein und gelangte so an die in einem Seitenfach abgelegte Geldbörse. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

