Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (03.12.2020) ist es in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 19:50 Uhr in der Friedrichsgaber Straße in Quickborn zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoss. Zu dem Stehlgut können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise sind an die Kriminalpolizei in Pinneberg unter der Rufnummer 04101- 20 2 - 0 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Firsching

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell