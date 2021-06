Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, L 564 - Schwer verletzt

Offenburg (ots)

Ein 57-jähriger Motorradfahrer war am frühen Montagabend auf der Landstraße (L564) von Loffenau kommend in Richtung Bad-Herrenalb unterwegs, als er kurz vor 20 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Er trug bei dem anschließenden Sturz schwere Verletzungen davon uns musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden.

