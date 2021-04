Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Brennender Kuhstall gelöscht (Ergänzungsmeldung)

Kuhlen (ots)

Ein Feuer in einem Kuhstall in Kuhlen (wir informierten) konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr am Montagvormittag gelöscht werden. Trotz des schnellen Löscheinsatzes brannte das ca. 50 Meter lange Gebäude aus. Der dabei entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Mitarbeitern des betreffenden Landwirtschaftsbetriebes gelang es zwischenzeitlich, die meisten Rinder bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu retten und in Sicherheit zu bringen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verendete eine Kuh im brennenden Stall. Die Kriminalpolizei hat unterdessen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach Angaben eines Mitarbeiters des Landwirtschaftsbetriebes, soll das Feuer von einer Arbeitsmaschine ausgegangen sein.

