Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: LKW behindert Verkehr auf der BAB 24

Hagenow (ots)

Ein mit Obst und Gemüse beladener LKW ist am Montagmorgen auf der BAB 24 zwischen Wittenburg und Hagenow von der Fahrbahn abgekommen und in den angrenzenden Graben gefahren. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der Vorfall, der sich gegen 02:30 Uhr ereignete, soll sich nach einem Überholmanöver ereignet haben. Seither ist die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Berlin im Zuge der Bergungsarbeiten, die voraussichtlich bis zum späten Vormittag andauern werden, gesperrt. Der bei diesem Unfall entstandene Sachschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 55.000 Euro belaufen.

