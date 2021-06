Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Durchfahrtshöhe missachtet

Lahr (ots)

Da ein 23 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit am Montagnachmittag in der Kruttenaustraße bei der dortigen Bahnunterführung die maximale Durchfahrtshöhe außer Acht ließ, musste sein Transporter wenig später an den Abschlepphaken. Der Fahrzeuglenker blieb an der Brücke hängen und sorgte so für einen Gesamtschaden von rund 40.000 Euro. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen war die Bahnstrecke zeitweise gesperrt.

