Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Zeugenaufruf

Seelbach (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Lahr sind nach einem verdächtigen Vorfall am späten Montagabend in der Eisenbahnstraße auf der Suche nach Zeugen. Ein Motorradfahrer war gegen 23 Uhr in südliche Richtung unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung "Im Wiesengrund" über mehrere Glasscherben fuhr, welche die komplette Fahrbahnfläche bedeckten. Wie die gefährlichen Hindernisse auf die Straße gelangten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen entstand an dem Zweirad kein größerer Schaden. Trotzdem bitten die Ermittler unter der Telefonnummer: 07821 277-0 um Zeugenhinweise. Das Splitterfeld wurde durch hinzugerufene Kräfte der Feuerwehr beseitigt.

/ya

