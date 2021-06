Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Auto aufgebrochen und in Keller eingestiegen

Bühlertal (ots)

Ein unbekannter Langfinger machte sich in der Nacht auf Montag zuerst an einem vor dem Wohnhaus abgestellten Fahrzeug zu schaffen und gelangte anschließend in einen Holzschuppen und den Keller des Gebäudes in der Hindenburgstraße. Aus dem gewaltsam geöffneten Fahrzeug wurde ersten Erkenntnissen zufolge nur Kleingeld entwendet. Ob weitere Gegenstände aus dem Gebäude gestohlen wurden, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Bühl. /ma

