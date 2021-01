Polizei Paderborn

POL-PB: Vorfahrt missachtet

DelbrückDelbrück (ots)

(mb) Zwei Autos mit Totalschäden und ein Verletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag auf der Hövelhofer Straße ereignet hat.

Gegen 15.15 Uhr fuhr ein 61-jähriger Nissan-Micra-Fahrer auf der Industriestraße zur Hövelhofer Straße. An der Kreuzung hielt er an und bog dann nach links in Richtung Hövelhof ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 50-jährigen Hyundai-Tucson-Fahrerin. Der Hyundai prallte frontal gegen die linke Seite des Nissan. Beide Autos wurden erheblich beschädigt. Der Nissanfahrer zog sich Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

