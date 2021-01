POL-PB: Alleinunfall auf schneeglatter Fahrbahn- 39-Jähriger verletzt sich schwer

Polizei Paderborn

Alleinunfall auf schneeglatter Fahrbahn- 39-Jähriger verletzt sich schwer

Bad Wünnenberg

(ck) Am Sonntagabend (03.01., 18.05 Uhr) war ein 39-jähriger Mann aus Bad Wünnenberg mit seinem Citroen auf der L 754 aus Richtung Haaren kommend in Fahrtrichtung Büren unterwegs. Zum Unfallzeitpunkt fiel Schnee, die Temperaturen lagen um den Gefrierpunkt. Die Straße war zum Teil mit Schnee bedeckt und winterglatt.

Aufgrund nicht an die Witterungsbedingungen angepasster Geschwindigkeit verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto und kam infolgedessen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei geriet er in den zwei Meter tiefen Straßengraben. Durch den Höhenunterschied fungierte die angrenzende Böschung wie eine Sprungschanze. Der Pkw prallte mit der Front in diese Schanze und wurde herumgeschleudert, sodass er auf dem Dach liegend mit der Front in Richtung Straße zeigend zum Stillstand kam.

Der 39-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Aufmerksame Zeugen, die das verunfallte Fahrzeug beobachtet hatten, hielten sofort an und kümmerten sich um den Verletzten. Dieser wurde mit einem Rettungswagen in das St. Vincenz Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Der Citroen wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro.

