Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Fast Food Restaurant

PaderbornPaderborn (ots)

(ck) In den frühen Montagmorgenstunden (04.01., 02:30 Uhr bis 07:25 Uhr) hebelten bislang unbekannte Einbrecher das Drive-In Fenster zu einem Fast Food Restaurant an der Detmolder Straße auf und gelangte auf diesem Wege in die Innenräume.

In einem Büroraum machten sich die Täter an dem dortigen Tresor zu schaffen und flexten diesen auf.

Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Fast Food Restaurants an der Detmolder Straße beobachtet oder kann sonst Angaben zu diesem Einbruch machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251 306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell