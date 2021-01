Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Grundschule

SennelagerSennelager (ots)

(ob) Über den Jahreswechsel haben unbekannte Täter in die Grundschule in Sennelager eingebrochen. In der Zeit von Mittwoch bis Freitag wurde gewaltsam ein Fenster an der Grundschule an der Sennelagerstraße in Sennelager geöffnet. Durch das beschädigte Fenster verschaffte man sich Zutritt zum Gebäude. Aus dem Büro der Schulleitung wurde ein äußerst geringer Bargeldbetrag erbeutet. Anschließend flohen der oder die Täter unerkannt vom Tatort. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

