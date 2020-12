Polizei Paderborn

POL-PB: Leicht verletzt nach Unfall unter Alkoholeinwirkung

PaderbornPaderborn (ots)

Paderborn, Fürstenallee 30.12.2020 gegen 22:40 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr eine 54-jährige Paderbornerin mit ihrem Pkw Dacia die Fürstenallee in Richtung Heinz-Nixdorf-Ring. Auf Höhe des Heinz-Nixdorf-Forums geriet sie zu weit nach rechts und prallte gegen einen geparkten Pkw, welcher durch den Aufprall gegen einen weiteren geparkten Pkw geschoben wurde. Der Dacia überschlug sich durch den starken Aufprall und blieb auf dem Dach mittig der Fahrbahn liegen. Die Fahrerin wurde nur leicht verletzt, konnte sich aber nicht selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass die Paderbornerin unter Alkoholeinfluss stand. Sie wurde nach erster Behandlung vor Ort mittels Rettungswagen in das Brüderkrankenhaus gefahren, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Durch den Unfall wurden der Dacia sowie einer der geparkten Pkw total beschädigt und mussten abgeschleppt werden, an dem dritten beteiligten Pkw entstand vergleichsweise geringerer Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 7.000,-- EUR geschätzt. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

