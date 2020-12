Polizei Paderborn

POL-PB: Unbekannte Diebe stehlen Opferstock mit Geld aus Kirche

Bad WünnenbergBad Wünnenberg (ots)

(CK) - Am Dienstagnachmittag (29.12., 14.00 Uhr) beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen mit zwei Männern und einer Frau besetzen grauen Ford Fokus, der vor die Kirche St. Antonius Am Kirchplatz vorfuhr.

Die drei Insassen gingen in kurzen Abständen nacheinander in die Kirche; als das Trio schließlich wieder gemeinsam herauskam, versteckte die Frau einen Gegenstand unter ihrer Jacke. Anschließend bestiegen die drei ihr Auto und fuhren in unbekannte Richtung davon. Der Zeuge hielt dann Nachschau und stellte schnell fest, dass das Trio den Opferstock mit Bargeld aus der Kirche gestohlen hatte.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

Alle drei Tatverdächtigen waren älter, etwa Mitte 50 bis Ende 60 und von mitteleuropäischem Aussehens. Alle waren mittelgroß; der männliche Beifahrer sprach akzentfrei Deutsch, der Fahrer trug eine auffällige orangefarbene Jacke und war korpulent.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Trio machen?

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

