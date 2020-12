Polizei Paderborn

POL-PB: Dank aufmerksamem Zeugen - Graffitisprayer ermittelt

PaderbornPaderborn (ots)

(CK) - Einem aufmerksamen 29-jährigen Paderborner ist es zu verdanken, dass drei Graffiti-Sprayer ermittelt werden konnten.

Der Paderborner bemerkte am Dienstagabend (29.12., 18.00 Uhr) zwei junge Frauen und einen Mann, als diese die Wände in der Unterführung an den Bahngleisen an der Straße Am Hilligenbusch / Am Bahneinschnitt mit Graffiti besprühten. Der Zeuge sprach das Trio daraufhin an. Alle drei verließen dann den Tatort.

Der couragierte 29-Jährige nahm allerdings die Verfolgung der Tatverdächtigen auf und informierte parallel dazu die Polizei.

An der Ecke Busdorfwall/ Andreasstraße konnten die drei Beschuldigten von den Polizeibeamten angetroffen werden.

Es handelt sich um einen 19-jährigen Mann aus München und eine gleichaltrige Frau aus 63225 Langen sowie eine 18-jährige Paderbornerin.

Die 19-jährige Frau aus Langen gab auf Vorhalt zu, das Grafitto gesprüht zu haben. Eine entsprechende Spraydose wurde sichergestellt.

Gegen alle drei Tatverdächtigen wurde Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

