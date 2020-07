Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Unfälle mit Fahrradfahrern

Freiburg (ots)

Am Wochenende stürzten in Lauchringen zwei Fahrradfahrer und verletzten sich. Am Samstagabend, 04.07.2020, gegen 22:45 Uhr, verlor ein 25 Jahre alter Mann in Oberlauchringen die Kontrolle über sein Rad. Der Grund war schnell klar. Der Radler war deutlich alkoholisiert. 2,4 Promille ergab eine Überprüfung. Eine Blutprobe wurde erhoben. Der Mann kam mit leichten Verletzungen davon. Am Sonntag, 05.07.2020, zog sich eine 79-jährige Fahrradfahrerin dagegen schwere Verletzungen zu. Sie musste ins Krankenhaus. Die Frau war kurz nach 10:00 Uhr auf dem Radweg an der Bahnlinie unterwegs, als sie beim Wechseln in die Siemensstraße zu Fall kam. Der Rettungsdienst mit einem Notarzt und die First Responder kümmerten sich um die Verletzte.

