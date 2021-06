Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Oberkirch (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von insgesamt rund 50.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen. Der Fahrer eines Volkswagen war kurz nach 7 Uhr auf der L 88 von Renchen-Ulm kommend in Richtung Oberkirch unterwegs, als er in die Sankt Urbanstraße abbiegen wollte und hierfür verkehrsbedingt auf Höhe der Einmündung stoppen musste. Ein dahinter fahrender VW-Lenker erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der vorausfahrende Transporter auf die Gegenfahrbahn gedrückt, wo es zu einer weiteren Kollision mit einer entgegenkommenden Hyundai-Lenkerin kam. Die 27-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. /ma

