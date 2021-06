Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fahrzeug zerkratzt, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Kehl sind nach einer Sachbeschädigung am vergangenen Wochenende auf der Suche nach Zeugen. Unbekannte haben in der Zeit zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen einen in der Grimmelshausenstraße abgestellten Dacia durch das Zerkratzen mit einem Gegenstand beschädigt. Der Sachschaden an dem dunkelgrauen Fahrzeug wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07851 893-0 entgegengenommen. /ma

