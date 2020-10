Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.10.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelshofen: Gegen Spiegel gefahren

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen bei Adelshofen fuhr dessen Verursacher einfach weiter. Gegen 7.30 Uhr war eine 52-Jährige mit ihrem Opel Adam von Tauberbischofsheim in Fahrtrichtung Tauberzell unterwegs. Auf dieser Strecke kam ein entgegenkommender PKW zu weit nach links, sodass er mit dem Außenspiegel des Opels kollidierte. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von zirka 1.000 Euro zu kümmern fuhr der Unbekannte einfach weiter. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 in Verbindung zu setzen.

