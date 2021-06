Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Geroldsau - Verkehrsunfall mit Motorradfahrern

Baden-Baden, Geroldsau (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorradfahrern sorgte am Sonntagnachmittag zum Einsatz von Rettungsdienst, Rettungshubschrauber und Polizei. Der 63 Jahre alte Fahrer eines Motorrads wollte gegen 14:45 Uhr offenbar verbotswidrig aus dem talwärts liegenden Parkplatz "Wolfsbrunnen" nach links herausfahren, als es zum Zusammenstoß mit einem 19-jährigen Kawasaki-Fahrer kam. Der junge Mann stürzte durch den Zusammenstoß und zog sich schwere Verletzungen zu, weshalb er zur Behandlung in die Klinik nach Balg gebracht wurde. Auch der 63-jährige Zweirad-Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und zur Versorgung in das Krankenhaus nach Bühl gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell