Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Zeugen nach Kupferdiebstahl gesucht

Gengenbach (ots)

Nach dem Diebstahl von über vier Tonnen Kupferschrott von einer Baustelle in der Leutkirchstraße, sind die Beamten des Polizeipostens Gengenbach auf der Suche nach Zeugen. Mitarbeiter bemerkten am Montagmorgen, dass in einem Zeitraum seit Freitag gegen 12 Uhr das begehrte Metall abhandenkam und verständigten daraufhin die Polizei. Diese bittet nun Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder zu einem für den Abtransport genutzten Fahrzeuge unter der Telefonnummer 07803 9662-0 zu melden. Der Schaden durch den Diebstahl bewegt sich ersten Schätzungen zu Folge im fünfstelligen Bereich.

