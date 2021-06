Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach, Bad Peterstal - Tausende Euro Schaden nach "Shouldersurfing"

Bad Peterstal-Griesbach, Bad Peterstal (ots)

Einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursachte am vergangenen Wochenende ein Unbekannter, nachdem er in den Besitz von Karte und Geheimzahl eines Bankkunden kam. Am Freitagnachmittag war ein Senior nach der Geldabhebung in der Schwarzwaldstraße an den Kontoauszugsdrucker gewechselt, als er von einem rund 30 Jahre alten Mann in englischer Sprache angesprochen wurde. Dieser macht dem älteren Mann glaubhaft, dass noch Geld von seiner Abhebung im Automat stecke. In dieser Zeit gelangte der unbekannte Langfinger in den Besitz der Bankkarte und die offenbar zuvor ausgespähte Geheimzahl. Nach vermeintlicher Hilfsbereitschaft wegen der im Kontoauszugsdrucker eingezogenen Karte, trennten sich die Wege der Männer. In der Folge kam es jedoch zu mehreren Abhebung mit der ergaunerten Karte. Die Beamten des Polizeipostens Oppenau haben mittlerweile die Ermittlungen zum Unbekannten aufgenommen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

Achten Sie auf fremde Personen, die den Abhebevorgang beobachten oder den Diskretionsabstand nicht einhalten: Schützen Sie sich vor ungewollten Zuschauern bei der PIN-Eingabe! Geben Sie ihre Bankkarte nicht aus der Hand und achten sie stets darauf, dass Ihre Geldkarte nicht in fremde Hände gelangt. Wenn Ihnen etwas ungewöhnlich vorkommt, verständigen sie sofort Bankmitarbeiter (zu den Öffnungszeiten), die Polizei oder zur Kartensperrung die Notrufhotline 116 116.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell