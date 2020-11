Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger bei Stadtbahnunfall schwer verletzt

Stuttgart-Bad CannstattStuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 62 Jahre alter Fußgänger ist bei dem Zusammenstoß mit einer Stadtbahn an der Haltestelle Nürnberger Straße am Dienstagmorgen (03.11.2020) schwer verletzt worden. Als der 62-Jährige gegen 07.15 Uhr offenbar den Z-Übergang der Haltestelle überqueren wollte, stieß er seitlich mit einer Stadtbahn der Linie U1 zusammen, die in Richtung Fellbach fuhr. Hierbei zog sich der Fußgänger schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den Mann und brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 entgegen.

