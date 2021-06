Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, B415 - Beim Überholen von der Fahrbahn abgekommen

Lahr (ots)

Ein Verkehrsunfall hat aktuell für eine Sperrung der B415 zwischen Langenwinkel und der Dr.Georg-Schaeffler-Straße geführt. Ersten Erkenntnissen zufolge kam die Lenkerin eines Toyota gegen 13:42 Uhr bei einem Überholmanöver von der Straße ab und prallte in die Leitplanke. Die 68-jährige Fahrerin des Wagens zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort und die Bergung des Autos dauern derzeit weiter an.

/ma

