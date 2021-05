Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Mainz (ots)

Freitag, 30.04.2021 - 17:05 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es in der Weserstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin, die ihre 3-jährige Tochter mittransportierte. Ein 55-jähriger Autofahrer befuhr die Weserstraße von der Elbestraße kommend und missachtete nach Angaben von unbeteiligten Zeugen das Rotlicht an der Kreuzung Weserstraße/Herrnweg. Daraufhin kollidierte er mit einer 39-jährigen Fahrradfahrerin, als diese die Kreuzung von der Straße Herrnweg in Fahrtrichtung der Straße Am Haag überquerte. Die 39-Jährige Radfahrerin und ihre 3-jährige Tochter wurden durch den Aufprall verletzt und mussten zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrzeug des 55-Jährigen entstand ein Sachschaden.

