Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizeiliche Bilanz der Schneefälle

Germersheim (ots)

Gestern kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Germersheim zu sechs witterungsbedingten Verkehrsunfällen, bei denen überwiegend nur Sachschaden entstand. Drei Unfälle ereigneten sich in Germersheim, hier wurde eine Person auf der Landstraße zwischen Sondernheim und Hördt leicht verletzt. In Bellheim bog eine Autofahrerin zu schnell in die Blumenstraße ab und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Auch auf der Bundesstraße 272 ereigneten sich bei der Abfahrt nach Lustadt zwei Unfälle auf der schneebedeckten Fahrbahn. Die Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht genau beziffert werden.

