Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Mainz-Bretzenheim (ots)

Dienstag, 27.04.2021, 18:00 Uhr bis Samstag, 01.05.2021, 17:30 Uhr

Zwischen Dienstagabend und Samstagabend haben unbekannte Täter versucht in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hochstraße in Mainz-Bretzenheim einzubrechen. Da die Wohnungstür sich durch ein beschädigtes Türschloss nicht öffnen ließ, wurde die Feuerwehr hinzugezogen, die die Tür gewaltsam öffnete. Die unbekannten Täter gelangten nicht in die Wohnung und es wurde nichts entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell