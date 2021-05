Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigung in der "Hexennacht" an Gartenmobilliar

Essenheim, Finther Weg (ots)

In Essenheim kam es in der Nacht vom 30.04.2021 auf den 01.05.2021 zu einer Sachbeschädigung von diversem Gartenmobiliar. Hierbei wurden durch unbekannte Täter der Grill, der Zaun und Stühle beschädigt, welche außerdem auf das Nachbarsgrundstück verbracht wurden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Telefonnummer 06131-654310 oder unter pimainz3@polizei.rlp.de

