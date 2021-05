POL-PPMZ: Nachbarschaftsstreit endet mit Körperverletzung

Polizeipräsidium Mainz

Nachbarschaftsstreit endet mit Körperverletzung

Mainz-Mombach

Freitag, 30.04.2021 - 18:20 Uhr

Am Freitagabend ist es in Mainz-Mombach bei einer Streitigkeit zwischen zwei Nachbarn zur gegenseitigen Körperverletzung gekommen. Ein 58-Jähriger hatte die Äste eines Baumes seines 86-jährigen Nachbarn abgeschnitten, weil diese über den Zaun auf sein Grundstück ragten und sie dann auf das Nachbargrundstück geworfen. Daraufhin kam es zu einem Streit zwischen den Nachbarn, bei dem sie sich zunächst beleidigten. Sie beschuldigten sich gegenseitig, vom jeweils anderen mehrfach mit einem Ast auf den Kopf geschlagen worden zu sein. Der 86-Jährige erlitt eine Platzwunde und wurde zur Abklärung ins Krankenhaus verbracht. Der 58-Jährige verspürte nach dem Schlag Schmerzen am Kopf, blieb ansonsten jedoch unverletzt.

