Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Entenfamilie behindert Verkehr

Mainz (ots)

Freitag, 30.04.2021 - 9:11 Uhr

Durch eine Zeugin wurde am Freitagmorgen in der Weißliniengasse eine Entenfamilie gemeldet, welche unmittelbar vor dem Eingang der Polizeidienststelle unbekümmert auf der Fahrbahn verweilte und den dortigen Verkehr behinderte. Beim Erblicken der Polizist:innen flüchteten die Enten, konnten jedoch nach einer kurzen Verfolgung durch die Mainzer Innenstadt "gestellt" werden. Die Enten wurden von den Polizisten kurzzeitig in Gewahrsam genommen und anschließend sicher ans Rheinufer verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell