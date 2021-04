Polizei Mettmann

POL-ME: Fünfstelliger Sachschaden nach Verkehrsunfall - Erkrath - 2104111

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag (26. April 2021) ist es gegen 16 Uhr auf der Kreuzung Haaner Straße/Sedentaler Straße in Erkrath-Hochdahl zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Autofahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Das war geschehen:

Eine 42-jährige Hochdahlerin war mit ihrem braunen Opel Corsa auf der Sedentaler Straße in Richtung Willbecker Straße unterwegs, als sie an der dortigen Ampel bei Rot anhielt. Nach Zeugenangaben fuhr sie los, obwohl die Ampel immer noch Rot anzeigte.

Im Kreuzungsbereich Haaner Straße kollidierte sie mit dem weißen Opel Meriva einer 64-jährigen Hochdahlerin, die auf der Haaner Straße in Richtung Schimmelbuschstraße unterwegs war und bei Grün in die Kreuzung fuhr. Die Corsa-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Kreuzung wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt, beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Aufgrund widersprüchlicher Zeugenaussagen bezüglich der Ampelschaltung bittet die Polizei in Erkrath um Hinweise unter 02104 9480-6450.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell