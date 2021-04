Polizei Mettmann

POL-ME: Quadfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt -Velbert- 2104109

Am 26.04.2021, gegen 20:05 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Wodanstraße/Bonsfelder Straße in Velbert- Nierenhof ein Verkehrsunfall in dessen Folge ein 35-jähriger Bochumer schwer verletzt wurde. Der 35-jährige aus Bochum befuhr mit seinem Quad die Bonsfelder Straße in Fahrtrichtung Hattinger Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er im Kreuzungsbereich zur Wodanstraße die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Fahrer flog über den Frontbereich des Quads und blieb schwerverletzt auf der Fahrbahn liegen. Das führerlose Quad rollte weiter geradeaus und prallte gegen eine Verkehrsinsel. Ein Rettungswagen verbrachte den schwerverletzten Bochumer in ein Krankenhaus. Das Quad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein noch nicht bezifferbarer Sachschaden. Zu größeren Verkehrsstörungen kam es in dem Bereich nicht.

