POL-ME: Motorradfahrerin übersieht Gabelstapler und verletzt sich schwer - 2104108

Am Montag, 26.04.2021, ereignete sich um 9.53 Uhr auf der Krischerstraße in Monheim am Rhein ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person schwer verletzte.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass eine 60-jährige Langenfelderin mit ihrem Kraftrad Honda die Krischerstraße in Fahrtrichtung Rathausplatz befuhr. Auf der Krischerstraße stieß sie mit den Gabelzinken eines Gabelstaplers zusammen, mit dem gerade ferngesteuert die Paletten eines Lkw ausgeladen wurden. Durch den Zusammenstoß fiel sie zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und verbleibt dort stationär.

Das Kraftrad wurde durch den Sturz nicht beschädigt.

Die Krischerstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

