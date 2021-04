Polizei Mettmann

POL-ME: 35-jähriger Hehler vorläufig festgenommen - Velbert - 2104105

Mettmann (ots)

Am Samstagmorgen (24. April 2021) entdeckte die Polizei gegen 9 Uhr in Velbert-Langenberg in einer Garage sowie einer Wohnung ein regelrechtes Warenlager mit augenscheinlich gestohlenen hochwertigen E-Bikes und Werkzeugen. Zudem wurden Drogen sichergestellt. Die Beamten nahmen einen 35-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Das war geschehen:

Die Polizeibeamten bekamen einen Hinweis, dass ein 35-jähriger Langenberger hochwertige Werkzeuge, die augenscheinlich aus Einbrüchen stammen, zum Verkauf anbietet.

Am Samstagmorgen entdeckten die Polizisten in einer Garage an der Frohnstraße in Velbert-Langenberg, die von dem 35-Jährigen genutzt wird, sechs hochwertige E-Bikes sowie mehrere hochwertige Werkzeuge, darunter Kettensägen, Heckenscheren und Kantenschneider.

In Wohnung und Keller des einschlägig polizeilich in Erscheinung getretenen Mannes fanden die Beamten einen E-Scooter, weitere hochwertige Werkzeuge sowie beschädigte Fahrradschlösser und geringe Mengen Betäubungsmittel und Konsumutensilien. Die Beamten stellten die aufgefundenen Gegenstände sicher und leiteten gegen den Mann mehrere Strafverfahren wegen Hehlerei, besonders schweren Fall des Diebstahls und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Der Sachwert der sichergestellten Gegenstände beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Die Beamten nahmen den 35-Jährigen vorläufig fest, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wuppertal wurde er jedoch später wieder aus dem Polizeigewahrsam in Velbert entlassen.

